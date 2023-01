Con una parte del contributo di 200.000 euro assegnato a La Maddalena dal ministero degli Interni, nell'ambito del sostegno a piccole e medie città d'arte e borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici durante l'epidemia di Covid-19, sarà realizzato il progetto del Museo Galleggiante Vela Latina.

Lo annuncia Stefano Cossu, delegato alle Attività Produttive, Eventi e Artigianato. «Il progetto consiste nel valorizzare queste storiche imbarcazioni che sono parte integrante della nostra storia, con pannelli informativi e interattivi in più lingue per creare un vero e proprio museo a cielo aperto». Il progetto, prosegue il delegato Cossu, «verrà realizzato in collaborazione con l’Associazione Velieri in Vela Latina, che conta a La Maddalena una flotta di una ventina di imbarcazioni».

L’idea è quella di creare un pannello digitale per ogni barca, da installarsi a poppa, della misura più o meno di 50 x 70 cm., che rappresenterà ciascuna imbarcazione com’era in origine (una foto in bianco e nero o magari un vecchio filmato), il QR Code in 4 o 5 lingue che fornirà informazioni sul tipo di barca, misure, caratteristiche, cantiere di varo, data, storia, nonché un video relativo all’imbarcazione stessa. È un progetto, questo, spiega ancora Stefano Cossu, che nasce in correlazione con un altro, importante, che punta all’istituzione a La Maddalena di una scuola di formazione per maestri d’ascia; progetto presentato alla Regione e in attesa, si spera, di finanziamento.

La particolarità del Museo Galleggiante Vela Latina sarà che potrà essere itinerante, assumendo una particolare rilievo nel momento in cui un certo numero delle imbarcazioni che ne saranno dotate, oltre ad essere ormeggiate in una delle isole dell’arcipelago di La Maddalena, andranno a raggiungere altri porti, per turismo o per partecipare a regate, rappresentando in ogni singolo luogo il Museo stesso. Il delegato Stefano Cossu punta a realizzare il Museo Galleggiante Vela Latina per l’inizio della stagione turistica.

