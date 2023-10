La Giunta comunale ha espresso parere favorevole in merito al deliberato del Consiglio di Istituto di intitolare l’istituto Comprensivo Via Carducci di La Maddalena all’agente di Polizia Emanuela Loi, Medaglia d’Oro al valor civile, deceduta a soli 24 anni il 19 luglio 1992 nella strage di Via D’Amelio.

Una volontà condivisa, dunque, tra scuola e comune, «di promuovere e valorizzare figure positive che hanno fatto della lotta alla mafia e alla criminalità una ragione di vita e sia un segnale importante nella convinzione che il suo esempio possa essere d’ispirazione per i più giovani e per le loro scelte future».

Con questa intitolazione, si legge in delibera, «si vuole rendere omaggio alla Medaglia d’Oro al valor civile, prima donna a far parte di una scorta nonché prima donna agente della Polizia di Stato a cadere durante il servizio, e che rappresenta, dunque, un esempio femminile di coraggio, eroismo e senso del dovere».

