Sono salpate questa mattina, dal porto di Cala Gavetta di La Maddalena, attorno alle 11, l’Eleonora, la Caterina e l’Ipazzia, con a bordo un bel gruppo di studenti dell’Istituto d'Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi che, insieme ad alcuni docenti e skipper, hanno iniziato la XV Crociera «con il Don».

L’inaugurazione della crociera si è svolta presso la sede del Parco Nazionale, che partecipa al finanziamento dell’evento, alla presenza della presidente dell’ente, Rosanna Giudice, del sindaco Fabio Lai, della dirigente scolastica Alessandra Deleuchi, del direttore del Parco, del parroco, e di rappresentanti della Marina Militare e della Guardia Costiera. All’incontro erano presenti anche un gruppo di studenti, con insegnanti e accompagnatori, dell’Istituto Nautico di Livorno, in crociera con quattro imbarcazioni, con una tappa proprio oggi a La Maddalena.

Un’esperienza che si preannuncia indimenticabile, così come hanno sempre affermato coloro che negli anni passati l’hanno vissuta, e che porterà, ragazze e ragazzi, a solcare i mari di due parchi nazionali (La Maddalena e l’Asinara) e di due aree marine protette, di cui una francese (Capo Testa–Punta Falcone e la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, in Corsica).

Prima tappa della crociera, dopo aver solcato le acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, è Castelsardo, dove saranno accolti questa sera dall’Amministrazione comunale. Domattina, prua verso il Parco Nazionale dell’Asinara, con il "benvenuti" del presidente Gianluca Mureddu. Qui sosteranno per due giorni. Venerdì è prevista la traversata delle Bocche di Bonifacio, per risalire fino ad Ajaccio, città da decenni gemellata con La Maddalena, dove sosteranno per un paio di giorni. Nella mattinata di mercoledì, tempo permettendo, dovrebbero scendere verso il porto di Bonifacio e poi, da qui, dopo una sosta nella rada dell'isola di Santa Maria, per rientrare venerdì mattina a Cala Gavetta.

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