Non solo più e soltanto il gonfalone ufficiale, La Maddalena ha ora la sua marcia, quella degli “Eroi isulani”. Perché, come riporta lo spartito edito da Scomegna Edizioni Musicali, La Maddalena, «è terra di eroi, di grandi eventi storici e di grandi battaglie che hanno cambiato il corso della storia».

La marcia “Eroi isulani” sarà eseguita per la prima volta sabato prossimo 25 maggio, dalla Banda San Domenico Savio, all’inizio del “Concerto di Primavera”, che inizierà nel restaurato Palco della Musica, in Piazza Umberto I, alle 18:00.

«L’idea mi è nata dopo la solenne inaugurazione di Piazza 23 Febbraio 1793, dedicata all’eroe maddalenino Domenico Millelire, due anni fa» afferma Luigi Macciocu, direttore della banda. «Ne ho parlato al sindaco Fabio Lai, che ha accolto con entusiasmo la proposta e mi ha incoraggiato a realizzarla, impegnandosi per un finanziamento da parte del Comune. Ci siamo così rivolti al maestro Lorenzo Pusceddu, che ne è l’autore».

Prima dell’esecuzione ci sarà la solenne consegna al sindaco Lai dello spartito della marcia, per il quale è già prevista adeguata collocazione in municipio, già ricco di cimeli relativi alla storia e alla vita maddalenina. «È una classica marcia brillante», spiega Macciocu, «dedicata alla nostra città». Ha l’obiettivo, è scritto nello spartito, «di trasformare le emozioni in musica, a futura memoria di quel patrimonio genetico di genti combattive che nessuno potrà mai cancellare».

