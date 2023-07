A La Maddalena centinaia di familiari giunti da ogni dove, unitamente ad autorità civili e militari, hanno presenziato questa mattina al Giuramento di 133 nuovi militari della Marina Italiana, 74 uomini e 59 donne.

«Voi siete i primi militari di un nuovo corso di formazione che modifica il paradigma di incorporamento della truppa nell’ambito della difesa italiana, il primo corso di Volontari in Ferma Iniziale a prestare giuramento in Italia», ha detto il comandante della scuola, Simone Battisti. Aggiungendo: «Ringrazio tutti gli ospiti, tutti i familiari per essere qui con noi oggi; sicuramente avete viaggiato anche da lontano e quindi vi do un caloroso benvenuto, la vostra presenza rende forza e impreziosisce tantissimo questo momento». Nel suo intervento di saluto il comandante di tutte le scuole della Marina Italiana, ammiraglio Antonio Natale, ha sottolineato come queste giovani donne e giovani uomini rappresentino «il futuro della nostra forza armata; costituite infatti la principale fonte di alimentazione dei ruoli della Marina; da voi nasceranno i futuri graduati e sottufficiali, se avrete la forza di crescere e di impegnarvi per affrontare i futuri concorsi e per l’avanzamento».

Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, mentre a rappresentare il Comune di Palau è stata Maria Luisa Pasella. Da Olbia è giunto il comandante della Direzione Marittima del Nord Sardegna, Giorgio Castronuovo.

Il giuramento è stato solennizzato dalla presenza della Banda della Brigata Sassari.

