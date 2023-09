«Ringrazio il comandante Renato Signorini per quanto fatto in questi due anni di intenso lavoro; Voglio darti atto, in questa sede, di aver saputo apportare un valore aggiunto all’azione dell’Autorità marittima di questo territorio, mettendo a frutto la tua esperienza. Hai mostrato passione, entusiasmo, forte determinazione, assoluta dedizione al servizio; e in questo senso so di perdere un collaboratore di assoluto pregio e valore».

Le parole d’elogio sono state pronunciate questa mattina, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, dal direttore marittimo del Nord Sardegna, Giorgio Castronuovo, in occasione del cambio di comando del Compartimento Marittimo-Capitaneria di Porto di La Maddalena. Signorini prenderà servizio presso la Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino. A lui è subentrato il parigrado, capitano di fregata Emiliano Santocchini, proveniente dal Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente. All’insediamento erano presenti il titolare del Comando Marittimo Autonomo Ovest, Enrico Pacioni, la prefetta di Sassari, nonché i sindaci e i rappresentanti dei Comuni sui territori di giurisdizione del Compartimento Marittimo, cioè di La Maddalena, Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura. Un’area al cui interno si trovano il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e, a Santa Teresa Gallura, l’Area Marina di Capo Testa-Punta Falcone.

