Il sindaco Fabio Lai ha stabilito, con ordinanza, per quanto riguarda l’isola di Caprera, il divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata stradale dal bivio di Stagnali a Punta Rossa (incluse le aree di proprietà regionale - area compresa fra le località località, I Due Mari e Punta Rossa) consentendo la sosta, al contempo, per le sole zone indicate in una planimetria allegata all’ordinanza stessa, e disponendo che gli uffici comunali competenti procedano all’installazione di idonea segnaletica stradale. Ha disposto inoltre la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli aventi larghezza superiore a 2 metri e lunghezza superiore a 5, nei tratti di strada ad elevata pericolosità per ingorghi ed intralci alla fluidità della circolazione, nello specifico nei seguenti tratti: Bivio Stagnali/Punta Rossa – Bivio Stagnali/Batteria Poggio Raso – Bivio Strada Poggio Raso/Arbuticci, con esclusione dal precetto dei mezzi autorizzati, delle forze dell’ordine, di soccorso e di proprietà del Comune di La Maddalena e dell’Ente Parco Nazionale.

La stessa ordinanza stabilisce il blocco temporaneo della circolazione a tutti i veicoli diretti verso le spiagge, mediante utilizzo di barriere stradali opportunamente collocate nei punti di maggiore criticità, ad opera delle forze dell’ordine impegnate a disciplinare il traffico, in caso di accertato congestionamento del traffico e contestuale affollamento delle zone sopra indicate.

Alla base di queste decisioni del sindaco stanno le considerazioni che, durante il periodo estivo, l’isola di Caprera - costituendo uno dei principali siti di interesse turistico dell’arcipelago, fruibile mediante una rete viaria extra urbana secondaria di penetrazione che la collega all’isola di Maddalena - venga raggiunta da numerosissimi utenti per il suo patrimonio ambientale, culturale, boschivo e costiero di notevole pregio. Accade però che le infrastrutture stradali che attraversano l’isola di Caprera presentino caratteristiche costruttive tali da «rendere malagevole l’incrocio fra veicoli in diversi punti, comportando, spesso, il blocco del traffico veicolare in caso di sosta irregolare dei mezzi, da cui ne consegue il restringimento della già ridotta carreggiata stradale».

Da qui la necessità di dover adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei – è scritto sempre nell’ordinanza del sindaco Fabio Lai - «per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione stradale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, nel rispetto della vigente disciplina in materia di prevenzione incendi».

