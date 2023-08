Lascia sconcertati il fatto che il Parco giochi inclusivo inaugurato appena tre giorni fa abbia subito già un paio di chiusure sebbene temporanee a causa dei danni arrecati ai giochi. Era già successo la notte dell’inaugurazione quando erano stati rotti alcuni giochi e l’indomani il parco era rimasto chiuso per diverse ore per consentire agli operai del Comune di provvedere alle riparazioni che garantissero la sicurezza del luogo per i giovani utenti.

«Questo pomeriggio, praticamente il secondo giorno di utilizzo del nuovo parco giochi inclusivo – ha postato ieri su Facebook l’Amministrazione comunale -, è stato rotto il pallone rosso del gioco “Pallavolo four” che permette anche ai bambini con difficoltà motoria di giocare con i propri compagnetti. Per fortuna abbiamo acquistato qualche pezzo di rispetto ed in poco tempo saremo in grado di ripararlo».

Da qui l’appello ai genitori: «Per favore aiutateci! Quando i vostri figli utilizzano i giochi in maniera impropria sgridateli, quando salgono troppi bambini sopra un unico gioco fateli scendere. Insegnategli a rispettare la cosa pubblica come se fosse uno dei loro giocattoli. Questo parco – prosegue l’Amministrazione comunale - potrebbe essere molto di più di una semplice area giochi, potrebbe essere un luogo di educazione civica e rispetto, soprattutto per l’inclusività che rappresenta. Tuo figlio è piccolo forse non lo sa e può sbagliare, ma tu no! Tu sai benissimo che alcuni comportamenti possono creare danni», conclude il post dell’Amministrazione comunale. «Impediscilo, cogli l’occasione per farlo cresce, farlo diventare una persona migliore».

