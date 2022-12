Arriverà dalla Regione, al Parco Nazionale, un finanziamento straordinario pari a 131mila euro, quale gestore del sito Natura 2000 ZSC/ZPS denominato “Arcipelago di La Maddalena”. A questo si aggiungono 65mila euro provenienti dal ministero dell’Ambiente per la conservazione della Biodiversità.

Il contributo regionale fa parte di un più ampio finanziamento, di 555mila euro, che l’assessorato della Difesa dell’Ambiente ha messo a disposizione degli Enti territoriali sardi per l’attuazione delle indicazioni di gestione dei siti Natura 2000.

Esprime soddisfazione il direttore, Giulio Plastina: «Il Parco si fa carico di un importante onere di conservazione ambientale, che prevede, nel breve periodo, l’aggiornamento del piano di gestione delle aree assegnate in vigore dal 2017, compresa la regolamentazione delle nuove aree ZSC/ZPS individuate nel 2019 dalla Regione, nonché importanti attività di monitoraggio per lo stato di salute degli habitat dell’Arcipelago. Il finanziamento darà un forte contributo in termini di efficienza, permettendo alla struttura di avvalersi anche di collaborazioni derivanti da professionisti esterni, per centrare gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio».

Il consigliere Gianluca Mureddu evidenzia l’importanza del finanziamento regionale «per la valenza di protezione degli habitat naturali, sempre più sotto pressione. Inoltre questi fondi concedono una boccata d’ossigeno alle casse dell’Ente, fortemente impegnate in progetti di investimento sul territorio. Negli ultimi anni, nonostante le grosse difficoltà amministrative, la struttura ha ottenuto numerosi finanziamenti ministeriali che si stanno materializzando in opere concrete».

