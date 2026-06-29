La chiusura, lo scorso anno, della storica Libreria dell’Isola di Paolo Sorba aveva già lasciato un vuoto profondo nella vita culturale maddalenina. Ora quel vuoto si allarga. Anche Magie Letterarie, ultima libreria rimasta, cessa l’attività.

Per La Maddalena è una perdita che va oltre l’aspetto commerciale, si chiude un presidio importante, per una comunità, residente e non. Anche perché Magie Letterarie, con i suoi ampi ed accoglienti spazi, anche bar, più che una libreria era un salotto letterario (che tra l’altro ha ospitato numerose iniziative culturali), nel quale, attingere cultura, informazione, socializzare. Prima di abbassare definitivamente la serranda, le titolari ha voluto compiere un ultimo gesto verso la città. All’esterno della libreria sono state sistemate diverse scatole con libri da ritirare gratuitamente, fino a esaurimento delle copie. Un modo semplice e significativo per non disperdere quei volumi e consentire loro di continuare a vivere nelle case dei lettori.

La notizia ha suscitato attenzione anche in Comune. L’assessora Stefania Terrazzoni ha ricordato che, su sua proposta, la Giunta ha approvato la delibera numero 33, pensata proprio per favorire il ritorno di una libreria in città. Il provvedimento prevede la possibilità di destinare uno degli stalli del Mercato Civico a questa attività. Gli uffici stanno predisponendo il bando pubblico per l’assegnazione dello spazio. L’idea è offrire un locale a canone calmierato, inferiore ai normali valori di mercato, nel rispetto delle procedure amministrative.

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