È andata bene oggi ad una caretta caretta, una tartaruga marina che nuotava ad una profondità tra i 40 e i 50 m in un tratto di mare a nordovest dell’isola di Maddalena, incappata in una rete da pesca stesa la sera prima da pescatori isolani.

La sua “cattura” è stata prontamente segnalata all’Ente Parco Nazionale dagli stessi pescatori e consegnata al direttore Giulio Plastina poche ore dopo nel porto di La Maddalena, alla presenza degli uomini della Capitaneria di Porto. Partita subito col primo traghetto, alla volta del centro di recupero dell’Asinara, da un primo esame la tartaruga marina è risultata essere in buone condizioni e probabilmente tra qualche giorno verrà riportata a La Maddalena per essere poi rimessa in mare.

Nel frattempo, rimanendo in osservazione, sarà probabilmente controllata l’eventuale presenza di plastiche ingerite, problema questo che in molti casi porta a gravi conseguenze per tartarughe e cetacei finanche alla morte. La caretta caretta ha circa 10 anni d’età e peso di 13 kg 600 g. Il Parco Nazionale di La Maddalena ha inaugurato nel giugno scorso, a Caprera, un Centro di primo soccorso, che in questo caso non è stato utilizzato in quanto c’era la possibilità di un tempestivo trasferimento presso il centro del Parco Nazionale dell’Asinara, strutturato per l’assistenza, la cura e il recupero.

© Riproduzione riservata