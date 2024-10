Da domani, mercoledì 30 ottobre, il dottor Luigi Morra assume a La Maddalena l’incarico di medico di Medicina generale. Prende in carico i pazienti del dottor Michele Demontis, in pensione dal 31 agosto scorso, ma attualmente inserito nel progetto Ascot della Asl Gallura che garantisce continuità di assistenza ai pazienti insieme a un altro medico in pensione, il dottor Carlo Randaccio.

Tutti gli utenti attualmente iscritti con il dott. Demontis passeranno automaticamente nelle liste del dottor Morra senza alcun adempimento a loro carico, chiarisce la Asl.

L’attività ambulatoriale si svolgerà presso la Casa di Comunità di La Maddalena, il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e nei giorni martedì e mercoledì dalle 16:30 alle 19:30. Per appuntamento chiamare il numero 0789 791296 dalle 8:00 alle 9:00 oppure dalle 12:00 alle 14:00.

Il dottor Morra lavorerà all’interno della Casa di Comunità di Padule, «nella stessa struttura in cui opera come medico Ascot il dottor Demontis, dal quale erediterà i pazienti e con il quale avrà anche la possibilità di confrontarsi sui bisogni di salute degli assistiti e sulla loro storia clinica», afferma il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro.

