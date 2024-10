«Spero che questa iniziativa vado avanti negli anni, anche perché questo luogo è mia intenzione lasciarlo al Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena». A dichiararlo è stato nella tarda mattinata di oggi l’imprenditore maddalenino Antonello Ornano, a chiusura del convegno svoltosi nella location di sua proprietà, ad Abbatoggia, sulle attività e il futuro del Parco Nazionale stesso, convegno svoltosi a conclusione dell’Abba Fest, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale dei fondali marini.

Si tratta in particolare di un’ampia porzione della penisola di Abbatoggia con tanto di campeggio e locali. «Visto che non ho eredi, lascio tutte le mie proprietà al Parco Nazionale di La Maddalena» ha successivamente ribadito, a convegno concluso, Antonello Ornano, imprenditore, in passato impegnato in politica nella Democrazia Cristiana, consigliere comunale e presidente del Consiglio stesso durante il primo mandato del sindaco Angelo Comiti. La notizia è stata accolta con comprensibile favore e compiacimento dalla commissaria del Parco Nazionale, Rosanna Giudice, presente all’evento. «Lui donerà tutto questo ben di Dio all’Ente Parco – ha commentato la Giudice - anche perché lui è stato un fautore del Parco, uno che ci ha sempre creduto, che praticamente l’ha fatto nascere e che ritiene che sia un volano economico per La Maddalena. Io questo lo sapevo da tempo – ha aggiunto Rosanna Giudice – ovviamente non potevo rivelarlo finché non lo ha fatto lui stesso. E credo che quello che oggi, Antonello Ornano, ha annunciato, sia già formalizzato e sottoscritto».

© Riproduzione riservata