«La nostra città sarà presente a Riga (Lettonia) alla fiera del turismo Balttour 2024». Ne dà informazione l'assessore al Turismo di La Maddalena, Gianvincenzo Belli, che la indica come «la principale fiera del mercato turistico baltico e nord europeo». Balttour aprirà i battenti il 2 e chiuderà il 4 febbraio prossimi. «Saremo presenti – prosegue Belli - con un nostro stand autonomo e supportato in loco da traduttori locali. Ci saranno i noltre servizi stampa dedicati a La Maddalena nei principali media locali (stampa e TV)». Attenzione dunque al mercato nord europeo, tradizionalmente incline alle vacanze in bassa stagione .

Successivamente, sempre a febbraio, La Maddalena, come ormai da diversi anni a questa parte, sarà presentata alla Bit (Borsa italiana t urismo) di Milano (4-6 febbraio) mentre dal 5 al 7 marzo ci sarà la partecipazione alla fiera ITB di Berlino, «la più grande e importante fiera del t urismo d'Europa».

La preparazione della stagione turistica maddalenina è iniziata, in effetti, a novembre scorso, con presenza e stand a Lugano, al Salone i nternazionale s vizzero delle vac anze. L'assessore Belli, a supporto della politica messa in atto dall'Amministrazione comunale isolana riguardo alla partecipazione alle fiere turistiche nazionali ed internazionali, ritiene che sia questa «una forma di comunicazione antica e moderna insieme; la fiera è ancora oggi uno strumento fondamentale a disposizione delle aziende, che in determinate situazioni vince sulle forme di pubblicità tradizionali, e persino su internet».

