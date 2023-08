Un nuovo mammografo è stato consegnato oggi all’ospedale Paolo Merlo. Un moderno strumento digitale – informa l'Amministrazione comunale maddalenina - che contiene anche la tomosintesi che permette di effettuare una tac della mammella in tempo reale e non una semplice radiografia.

«Un passo in avanti importantissimo – afferma il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – nell’opera di modernizzazione della struttura. Il nuovo strumento permette di individuare lesioni molto piccole, in un’unica esposizione. L’obiettivo è quello di dare nuovo slancio agli screening tramite un servizio efficace per tutte le pazienti della Gallura».

Compiaciuto il sindaco, Fabio Lai: «E' una di quelle notizie che vorresti ricevere sempre, era una di quelle battaglie che la mia comunità portava avanti da anni. Uno strumento diagnostico all’avanguardia per identificate e prevenire tumori e cisti al seno che sarà al servizio delle donne del territorio è una vittoria per tutti».

Il nuovo mammografo sarà tuttavia operativo dopo i tempi tecnici per la sua installazione, presumibilmente dopo l’estate.





