Rimarchevole è sicuramente l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che sta procedendo all’acquisto di due defibrillatori a totem per esterno, da installare nel centro storico della città, e precisamente nella Piazza Garibaldi e in Piazza Comando. A fornirli sarà una ditta di Cagliari per un importo pari a circa 6.000 euro.

Lascia però perplessi il fatto che 7 mesi fa, precisamente il 5 giugno del 2022, in occasione del ventennale della costituzione della Croce Verde isolana, la benemerita associazione, che svolge sia a La Maddalena che a Palau, attività di primo soccorso, servizio di urgenza emergenza 118 h24 nell’isola e trasporti privati con ambulanza ed autovettura nel territorio nazionale, donò al Comune maddalenino, a beneficio della comunità isolana e degli ospiti che d’estate particolarmente numerosi, proprio un defibrillatore, da installare - si disse - proprio in Piazza Comando, nei pressi dell’Ufficio Postale.

Cosa che a tutt’oggi non è avvenuta. Il defibrillatore donato dalla Croce Verde è utilizzabile da chiunque in caso di necessità, in quanto fornito di istruzioni scritte nonché vocali, espresse in maniera molto semplice.

