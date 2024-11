Una fila di centinaia di persone, in coda fin dalla notte, e fra loro molti anziani, per accaparrarsi un posto dal medico di base.

È quanto accaduto nella Casa della Comunità di Padule, a La Maddalena, dove in tantissimi hanno stazionato nel piazzale antistante la struttura per riuscire, a partire dalle 9 di questa mattina, ad inserirsi tra i 1000 pazienti che la Asl Gallura assegna al medico di medicina generale, la dottoressa Laura Fastame.

Alle 9 di questa mattina la presenza di persone in attesa era talmente massiccia che, per garantire l'ordine pubblico, oltre al personale di vigilanza sono dovuto intervenire vigili urbani, i carabinieri e la compagnia barracellare.

Quel che è successo è che la dottoressa Fastame è da poco diventata medico titolare (prima era provvisoria), ma i 1000 pazienti che già seguiva (del compianto dott. Enzo Leotta, transitati provvisoriamente al dott. Simone Plastina e poi a lei) non sono transitati, ora che è titolare, automaticamente a lei ma, con una decisione discutibile, devono effettuare la scelta, allargata però, oltre a questi 1000, anche a tutti coloro che a La Maddalena, da tempo, sono senza medico di base; da qui l'imponente, prevedibile afflusso (“l'intasamento”) da parte dei pazienti, desiderosi di essere confermati con la propria dottoressa e i disagi conseguenti, particolarmente per le persone anziane e non solo.

«La situazione è vergognosa», racconta Francesco Vitiello, maddalenino doc e gestore di uno stabilimento balneare, «ma immaginiamo se fosse successa in inverno: quegli anziani abbandonati lì, di notte. Assurdo che non ci siano state corrette informazioni sulla possibilità di scelta del medico online. Niente dal Comune, nente dalla Asl: non ci sono parole».

L'Ufficio Scelta e Revoca, nella Casa di Comunità di Padule, sta effettuando un’apertura straordinaria, nella giornata di oggi, martedì 5 novembre, dalle 9 alle 13, esclusivamente dedicata alle iscrizioni dei pazienti della dottoressa Fastame. In alternativa i cittadini possono effettuare la scelta online sul portale regionale http://zente.sardegnasalute.it

A fine giornata si tireranno i bilanci e si saprà quanti pazienti sono “rimasti fuori” senza medico.

