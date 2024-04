Si è spento stanotte nella sua casa di Aggius Simone Sanna. Artista poliedrico, illustratore, fumettista, decoratore Sanna era noto per le sue “Figurine”, i ritratti di persone note ma anche di tantissimi che non corso degli anni gli avevano commissionato un ritratto.

Simone era nato a Tempio nel 1975 e si era diplomato come scenografo all’Accademia delle Belle Arti di Sassari. Aveva firmato per l’editore Taphros di Olbia i fumetti Il muto di Gallura, Una vendetta, Cenere, Come Bocca di Rosa, Eleonora d’arborea-Il falco e la regina, Snowflake. Storia di un fiocco di neve e La voce di Maria Una favola per Maria Carta. Le sue opere sono state esposte a Olbia (Aeroporto Costa Smeralda), Tempio, Santa Teresa Gallura e Aggius. Aveva collaborato con la cantante Patty Pravo

