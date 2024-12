È atteso l’arrivo, in questa settimana, nell’Area marina protetta di Capo Testa-Punta Falcone, di un’imbarcazione elettrica, con capacità di trasporto di 12 persone più 2 persone di equipaggio che, afferma il direttore, Yuri Donno «sarà assegnata alle Guardie Ambientali e Zoofile, per effettuare la sorveglianza». Sono ben 32 in tutto, e «anche quest’estate hanno fatto un buon lavoro, collaborando al controllo attento e puntuale, sono un valore aggiunto», afferma il direttore Yuri Donno.

Dei controlli si sente particolarmente l’esigenza infatti, a tutela di quel mare e di quei fondali, tanto d’inverno quanto, soprattutto, durante il periodo estivo, quando Santa Teresa Gallura accoglie decine di migliaia di turisti. Un rapporto quello tra le guardie ambientali e l’AMP sempre più intenso dunque e proficuo, in attesa che le normative nazionali consentano ad associazioni come questa di comminare anche sanzioni in caso di violazioni di leggi e regolamenti. L’intenzione, aggiunge il direttore Donno, è poi quella di proseguire la collaborazione con le scuole del paese peraltro iniziata da tempo, concretizzatasi anche di recentemente con la settimana della “Grande Festa dell’Area Marina Protetta”.

«L’AMP offrirà ai ragazzi delle scuole la possibilità di frequentare Laboratori didattici a mare, con a bordo un biologo marino». L’imbarcazione elettrica sarà anche dotata di una piccola telecamera subacquea, con monitor a bordo, in maniera che i ragazzi possano facilmente osservare i fondali.

