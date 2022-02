Sono in corso gli accertamenti sull’incidente avvenuto nelle campagne intorno a Sant’Antonio di Gallura.

Un cacciatore è rimasto ferito mentre era impegnato in una battuta.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che lo hanno soccorso, poi il trasporto con l’elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e il ricovero in prognosi riservata. I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia si stanno occupando di fare luce su quanto accaduto.

Dagli elementi emersi finora, il colpo è partito accidentalmente dal fucile dell’uomo, che ora è in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

