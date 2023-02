Drammatica deposizione, questa mattina a Tempio, della ex compagna del calciatore Daniele Ragatzu (Olbia Calcio, Cagliari e Verona). La donna ha raccontato i fatti avvenuti tra il 2017 e il 2018 a Olbia, al centro di un processo per maltrattamenti.

La presunta vittima (parte civile, assistita dall’avvocata Cristina Cherchi) ha confermato di essere stata maltrattata e vessata quando era in attesa di un bambino. La ex compagna del calciatore ha affermato che i maltrattamenti erano quotidiani.

La giovane, originaria di Ozieri, ha anche detto: «Mi minacciava di mandarmi gli ultrà del Cagliari per farmela pagare». La presunta vittima ha affermato inoltre che Ragatzu l’avrebbe costretta a non guardare in faccia le persone quando usciva con lui.

La gelosia, secondo il pm Gianmarco Vargiu, è alla base delle vessazioni. La donna, rispondendo alle domande del difensore di Ragatzu, l’avvocato Filippo Pirisi, ha però affermato che durante diverse visite mediche nessuno specialista rilevò le conseguenze dei presunti maltrattamenti.

