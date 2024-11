In Gallura proseguono senza sosta dal tardo pomeriggio di ieri, 20 novembre, gli interventi dei vigili del fuoco per i danni provocati dal forte vento.

Le squadre del 115 sono entrati in azione per via dei numerosi alberi pericolanti, per la messa in sicurezza di tetti a causa della caduta di tegole o per antenne divelte, grondaie distaccate dalle violente raffiche. Gli interventi sono proseguiti anche nella notte.

Particolare criticità nel comune di Santa Teresa Gallura, dove i vigili del fuoco di Arzachena hanno effettuato una decina di interventi, e nelle isole di La Maddalena e Caprera dove la squadra cittadina lavora ininterrottamente da ieri.

Proprio a Caprera è stato messo in sicurezza un pino secolare caduto a causa delle fortissime raffiche di maestrale.

