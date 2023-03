Resta a Bancali, il giovane romano Elia Di Genova, 27 anni, trapper meglio noto come Elia17baby. Il gup del Tribunale di Tempio Marco Contu ha respinto la nuova istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare presentata dai difensori del cantante.

Di Genova è accusato di tentato omicidio per i fatti avvenuti la notte del 14 agosto 2022 nella spiaggia olbiese di Marinella. Il giovane è in carcere da sette mesi, secondo la Procura di Tempio ha inferto un fendente alla schiena al sassarese Fabio Piu, 35 anni, che ancora non sa se potrà recuperare, come dice il capo di imputazione, «l’autonomia piena nella deambulazione».

Oggi è saltata la prima udienza del giudizio immediato, perché le difese hanno chiesto un rito alternativo. Di Genova sarà giudicato con l’abbreviato, il processo inizierà il 28 marzo prossimo. Secondo il pubblico ministero, la condotta di Di Genova non trova alcuna spiegazione.

L’avvocato Jacopo Merlini, legale di Piu, ha confermato la costituzione di parte civile nella prossima udienza davanti al gup di Tempio.

