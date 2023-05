«Il 24 Maggio 2023 per tutta la Sardegna, ma ancor più per il nostro territorio, sarà un giorno storico e memorabile! Dopo una attesa durata quasi due anni, finalmente verrà proiettato, in tutti i principali cinema nazionali e internazionali, la prima del nuovo kolossal Disney “The Little Marmaid – La Sirenetta”, una splendida occasione per far conoscere ad un pubblico vastissimo le bellezze uniche e straordinarie della nostra meravigliosa isola».

A scriverlo è l’Associazione Turistica Pro Loco Santa Teresa Gallura, che ricorda come la Disney abbia effettuato «tutte le riprese esterne del film nel nord Gallura, avvalendosi della collaborazione di centinaia di persone e aziende del nostro territorio».

In occasione della prima uscita del film nelle sale cinematografiche, la Pro Loco Santa Teresa Gallura organizza pertanto alcuni eventi collaterali. Il progetto prevede la realizzazione di un video territoriale (da far girare in tutti i canali social) delle zone in cui sono state girate diverse scene «e una vera e propria festa dedicata a questo straordinario evento».

S’inizia, il 24 maggio, nella Spiaggia di Rena Bianca, alle ore 9.00 con i festeggiamenti per l’arrivo delle sirenette in spiaggia. Al cine-teatro Nelson Mandela, dalle 10:00, per i bambini dalle varie scuole territoriali ci sarà la presentazione delle specie marine presenti nell'Area Marina protetta di Capo Testa - Punta Falcone con sensibilizzazione al rispetto dell’ambientale e sulla biodegrabilità dei rifiuti, a cura della Bubble Kiss Mermaiding School, del biologo Andrea Pala e con le illustrazioni della Bottega della Strega. Seguiranno illustrazioni e attività creative dei bambini delle scuole aderenti all'iniziativa, avente come tema "Disegna il mondo acquatico in cui vorresti nuotare", con successive premiazioni.

Alle ore 13:00 poi ci sarà il trasferimento dal cine-teatro Nelson Mandela al chiostro del Porto Turistico: «I bambini saranno accompagnati dalla Parata Disney e la banda musicale formata dalle più famose mascotte Disney percorrendo via del Porto e la banchina del Porto Turistico fino ad arrivare alla piazza del Chiostro al Porto Turistico dove si svolgeranno gli spettacoli e l’intrattenimento. Buffet e degustazioni, giochi e attrazioni per bambini, artisti di strada».

Il film “La Sirenetta” verrà proiettato al cine-teatro Nelson Mandela, alle ore 17:00 e alle ore 21:00.

