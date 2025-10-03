I fondali di Porto San Paolo regalano un nuovo tesoro: sub si immerge e trova una rara anfora di epoca romanaIl prezioso reperto è già stato consegnato al Centro operativo della Soprintendenza archeologia
Importante scoperta a Loiri Porto San Paolo, dove un sub ha rinvenuto sui fondali antistanti la costa una rarissima anfora di epoca romana di tipo "Almagro 51/c", prodotta sulle coste della penisola iberica tra il II e il V secolo dopo Cristo.
Il prezioso reperto è stato consegnato per la custodia e i successivi interventi di conservazione al Centro Operativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro.
Il ritrovamento è stato gestito dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, in stretto raccordo con i militari del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari.
L'anfora ritrovata veniva utilizzata per il trasporto del garum, la salsa di pesce che costituiva il condimento più diffuso nell'alimentazione romana. Si tratta di un manufatto non comune in Sardegna, dove ne sono stati censiti soltanto pochi esemplari.
(Unioneonline)