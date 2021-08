Intervento della Guardia Costiera di La Maddalena per prestare soccorso a un gommone che aveva difficoltà a rientrare in località Cala Ferrigno, all’Isola di Spargi.

La richiesta di soccorso è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dall’imbarcazione, di circa 6 metri, noleggiata nella mattinata da un gruppo di turisti di nazionalità tedesca.

A bordo erano presenti complessivamente 10 persone, di cui 6 adulti e 4 bambini piccoli. A causa delle sopravvenute avverse condizioni meteo, con forti raffiche di vento provenienti da ovest che impedivano all’imbarcazione il rientro in porto, i bambini ed alcuni adulti erano stati presi dal panico. A complicare le cose anche la presenza a bordo di una donna in avanzato stato di gravidanza.

Disposto immediatamente l’intervento di 2 unità navali già presenti in zona, che hanno rapidamente preso a bordo le donne ed i bambini per poi trasferirli in sicurezza a bordo della motovedetta CP306.

I turisti sono quindi stati rifocillati, asciugati e riscaldati con delle coperte termiche presenti a bordo.

La motovedetta si è poi diretta alla volta di Porto Pozzo dove gli occupanti sono stati messi in sicurezza a terra.

(Unioneonline/v.l.)

