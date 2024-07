Galline in vacanza sull'isola di Figarolo, sono i nuovi ospiti dell'isolotto in mezzo al mare di Golfo Aranci, Zona di protezione speciale in cui è vietato introdurre qualsiasi specie animale non autoctona e invasiva.

A immortalare la scena, il comitato di cittadini Maremosso, impegnato nella salvaguardia dell'ambiente del territorio, che si è trovato davanti un gruppo di pennuti che si faceva accarezzare da turisti divertiti.

«Sull'isola di Figarolo vivono delle specie animali protette e il contatto con le galline da cortile è una bomba a orologeria: pensiamo che vadano portate via il prima possibile”, dice Maremosso. E aggiunge: «Ci rivolgiamo a chi le ha abbandonate e alle istituzioni competenti e se non ci sarà un celere intervento, penseremo noi a trasportarle in un ricovero adatto o in un pollaio riconosciuto dalla Asl».

© Riproduzione riservata