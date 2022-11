Giunta comunale da rifare a Loiri Porto San Paolo. La consigliera di Parità della Regione Sardegna, Maria Tiziana Putzolu, vince il ricorso al Tar richiesto dal capogruppo di minoranza, Maurizio Zirottu, sul mancato rispetto delle quote rosa all’interno dell’esecutivo del sindaco Francesco Lai.

Insediatosi a giugno per il suo secondo mandato, il primo cittadino gallurese aveva scelto di schierare in campo 4 assessori uomini e una sola donna. “Esprimo grande soddisfazione per il pronunciamento del Tar ma anche amarezza nel constatare che si è dovuti ricorrere al Giudice amministrativo perché fosse affermato il pieno riconoscimento del rispetto dei generi nella composizione delle Giunte e il pieno ripristino della legalità”, commenta la consigliera. “È importante che la Pubblica Amministrazione rispetti la normativa perché una Giunta comunale formata da uomini e donne in maniera bilanciata rispecchia la composizione della società”.

Il provvedimento, che di fatto azzera l’attuale Giunta, ha suscitato un teso botta e risposta tra il primo cittadino e il capo dell’opposizione. “Di fronte a cotanta arroganza non potevamo non intervenire – commenta Zirottu - serva da lezione al sindaco che non ha voluto collaborare. Dispiace perché ci sarebbero altre priorità però era d’obbligo”.

“Evidentemente – ribatte Lai - la minoranza che ha armato la consigliera di parità regionale non ha altri argomenti per controbattere alla nostra azione amministrativa. Non intendiamo perdere ulteriore tempo e procederemo già in serata a riunire la maggioranza e formalizzare il nuovo esecutivo”.

