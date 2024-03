La vincita di un milione di euro al 10 e Lotto è l’argomento del giorno a San Teodoro. Nel via vai mattutino di clienti della ricevitoria/tabacchi “Le Mimose”, di Renato Sedda, non si parla d’altro, così come nel resto del paese dove è già partito il toto vincitore, sul cui nome incombe però l’anonimato.

La ricevitoria Le Mimose (Sharia Lecca)

«A noi non viene comunicato il vincitore e comunque la giocata è anonima», spiega Francesco Carboni, dipendente dell’attività commerciale sulla via Nazionale, «ci hanno chiamato questa mattina dalla Lottomatica per informaci della vincita e nel siamo stati molto felici».

La giocata è stata fatta ieri: sarebbe stato speso solo un euro.

Impossibile sapere dunque se si tratti di un teodorino o di un cliente di passaggio ma, dato la scarsa presenza di turisti in questo periodo dell’anno, tutti nel centro gallurese sperano si tratti di un compaesano.

© Riproduzione riservata