Giallo a Olbia. In via Mincio, vicino a un cavalcavia, è stato trovato il cadavere di una persona deceduta probabilmente due o tre settimane fa.

Non si è in grado di capire se sia anziana o giovane ma da un primo esame sul corpo pare che non ci siano segni di violenza. Per il momento non è stato possibile identificare il corpo, vicino al quale è stato trovato uno zaino che verrà esaminato.

Si tratterebbe di una morte naturale ma l’ipotesi è tutta da verificare, nelle prossime ore verranno fatte analisi approfondite.

Sul posto i carabinieri.

