È in programma per domani l’interrogatorio di garanzia di Gavino Docche, il patron del Geovillage di Olbia arrestato dalla Guardia di finanza con l'accusa di bancarotta fraudolenta per i fallimenti a catena di quattro società che dal 2002 al 2020 hanno gestito il resort turistico-sportivo creando un buco da 158 milioni di euro, di cui 43 con l'Erario.

Da ieri Docche si trova nell'istituto penitenziario di Bancali, a Sassari, e domattina, assistito dagli avvocati Pietro Carzedda, Gianluca Tognozzi e Danilo Romagnino, sarà interrogato in tribunale a Tempio Pausania dal gip Caterina Interlandi, che deciderà se l'imprenditore dovrà rimanere in carcere o meno.

Sono inoltre indagate altre quattro persone: il figlio Fabio, la moglie Anna Costaggiu, e i commercialisti Gianluigi Puggioni e Salvatore Bianco.

(Unioneonline/s.s.)

