Gavino Docche, amministratore del Geovillage, il mega resort sportivo di Olbia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per presunta bancarotta.

Secondo le accuse mosse dalla Procura di Tempio, Docche, a capo di quattro società, tutte fallite, che nel tempo si sono occupate della progettazione, realizzazione e gestione del Geovillage, avrebbe realizzato un debito complessivo di oltre 158 milioni di euro, di cui circa 43 milioni a danno dell'Erario e degli enti previdenziali.

Per Docche, interrogatorio in caserma dalle Fiamme Gialle, guidate dal capitano Carlo Lazzari, e poi il trasferimento in carcere.

