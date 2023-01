Sarà un mese denso di sfide quello che per l’Olbia inizierà domani, con la ripresa degli allenamenti dopo la sosta invernale del campionato di Serie C e l’apertura del mercato di riparazione.

In una stagione nella quale l’obiettivo si è trasformato strada facendo, dai playoff indicati d’estate alla salvezza, dettata da una classifica in cui i bianchi si sono ritrovati all’ultimo posto dopo le prime 20 giornate, gennaio potrà dire molto del futuro della squadra di Roberto Occhiuzzi.

Che in attesa di rinforzi guarda alle prossime gare, cinque in questo mese, con la consapevolezza che dopo questo primo step sarà possibile, per cominciare, farsi un’idea sulla quota salvezza. Complici gli scontri diretti con Aquila Montevarchi, Vis Pesaro e Fermana. Le prime due l’Olbia le affronterà rispettivamente l’8 gennaio, alla ripresa del campionato, in casa, e il 15, in trasferta: per la resa dei conti con la Fermana sarà invece necessario aspettare il 31 gennaio, quando i marchigiani arriveranno al “Nespoli” nel turno infrasettimanale della 6ª di ritorno.

In mezzo la gara interna col Rimini e quella esterna col Siena, contro avversarie in corsa per i playoff. All’andata, tra Montevarchi, Vis Pesaro, Rimini, Siena e Fermana, i galluresi hanno raccolto 3 punti sui 15 disponibili, frutto di tre pareggi a reti inviolate e due sconfitte, contro Vis Pesaro e Rimini. Ma era un anno fa. E la nuova Olbia, per sopravvivere, non può permettersi di perdere così tanti punti per strada.

