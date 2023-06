«Cara Unione,

mi trovo da qualche giorno in vacanza a Badesi.

La vacanza è iniziata bene ma, nel giro di due giorni, è diventata pesante. La zona è letteralmente piena di gatti “vecchi” in condizioni precarie, giovani e giovanissimi nonché gatte gravide...tutti non sterilizzati e non gestiti in nessun modo se non che dalla coscienza dei turisti, ma bisognosi di cure urgenti.

Ho pubblicato un post di aiuto su Facebook e hanno risposto altri turisti (oltre a volontari esasperati) lamentandosi per la situazione.

Serve un intervento urgente di gestione di questa enorme catastrofe per i gatti in sofferenza nonché per i visitatori».

Tiziana Martinelli – Como

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata