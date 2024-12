La Asl Gallura ha segnalato, nei giorni scorsi, al Comune di Arzachena, il sospetto avvelenamento di 2 esemplari di gatti selvatici in via Del Galeone, a Porto Cervo; un fatto che ha destato sconcerto, indignazione ed allarme.

I reperti sono stati inviati al Laboratorio di Anatomo-Istopatologia e Genetica Animale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per gli esami tossicologici ed istologici. Considerato che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche e bocconi – è scritto nell’ordinanza firmata dal sindaco, Roberto Ragnedda - rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, animale e per l’ambiente, è stato disposto quanto segue: intanto di «avviare la bonifica dei luoghi interessati mediante un’accurata ispezione dell'area al fine di verificare la presenza di sostanze nocive e di provvedere alle operazioni di rimozione di eventuali prodotti tossici presenti».

Il sindaco ha disposto poi «l'apertura di un’indagine da effettuarsi in collaborazione con le altre Autorità competenti».

L’ordinanza comunale dispone quindi di «intensificare i controlli tesi alla prevenzione e alle repressioni di tali comportamenti illeciti» nell’area e in tutto il territorio comunale. Prevista anche l’installazione di cartelli volti a indicare la possibile presenza di sostanze venefiche in via Del Galeone – Porto Cervo, ed in quelle immediatamente limitrofe fino alla fine delle operazioni di bonifica e comunque per almeno dieci giorni.

