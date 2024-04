Notte di superlavoro per i vigili del fuoco in Gallura.

Un primo allarme è scattato nella tarda serata di martedì nella zona di Sotza, nel territorio di Padru, dove due squadre del 115 di Olbia sono intervenute per domare un incendio divampato all’interno di un cantiere forestale e alimentato da forti raffiche di vento.

Alle 23, al completamento delle operazioni di estinzione, un’altra segnalazione, per un incendio scoppiato a Punta Marana, nel Comune di Golfo Aranci.

Quasi in contemporanea, i vigili del fuoco di Arzachena sono entrati in azione a Loiri Porto San Paolo, lungo la provinciale 87, per domare le fiamme che hanno avvolto un pick-up nei pressi della Chiesa di Santa Giusta.

Da quanto si apprende nel veicolo non c’erano occupanti.

Sul posto anche i carabinieri. Avviati accertamenti per chiarire l’origine dei roghi.

(Unioneonline/l.f.)

