Domato, grazie all’intervento dei mezzi aerei, il vasto incendio divampato alle pendici del monte Limbara, in Gallura, divorando ettari di bosco e minacciando le case della frazione di San Leonardo a Oschiri.

In azione due Canadair arrivati da Olbia e due elicotteri del Corpo forestale, uno decollato dalla base operativa di Tempio Pausania e uno, il SuperPuma, proveniente da Fenosu.

Il pronto intervento della Forestale e della Protezione civile ha impedito che le fiamme si estendessero su tutto il versante sud del Limbara e che raggiungessero le case.

Non è stato necessario evacuare le abitazioni ma fra i residenti della zona c'è stata molta preoccupazione anche a causa della impraticabilità del ponte Diana sul Coghinas, chiuso un paio di mesi fa dall'Anas perché ritenuto non sicuro, unica via di fuga verso il paese di Oschiri.

Un altro incendio nelle campagne di Vilasor, nel sud Sardegna. Sul rogo scoppiato in località Pranu Luxeria stanno intervenendo un elicottero della base di Marganai e il biturbina HH 139 dell'Aeronautica militare.

