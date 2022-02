Assalto a un portavalori che trasportava sigarette, questa mattina, sulla strada che collega Tempio Pausania con Olbia, vicino a Sant'Antonio di Gallura.

Un commando su un furgone ha bloccato il mezzo aprendo il fuoco e ferendo l'autista. I rapinatori sono poi fuggiti su un'altra vettura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che ha soccorso il ferito, rimasto cosciente e in condizioni apparentemente non gravi.

Le forze dell'ordine hanno ordinato posti di blocco in tutta la zona per cercare di intercettare il commando, di cui al momento non c'è traccia.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata