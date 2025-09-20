Due tragedie in poche ore in Gallura.

Nella zona di Porto Rotondo una donna di 88 anni – di origine tedesca ma residente a Firenze – è morta dopo aver accusato un malore in piscina. Inutile l’intervento dell’elisooccorso.

L’altra vittima è un turista tedesco di 67 anni, colpito da un malore mentre faceva il bagno sul litorale della Cinta, a San Teodoro. I primi a soccorrerlo sono stati un bagnino e alcuni medici presenti. Poi anche questo caso l’intervento dell’elicottero del 118, ma i tentativi di salvargli la vita sono purtroppo risultati vani.

