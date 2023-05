Ha percorso numerosi chilometri contromano sulla Sassari-Olbia il furgone ripreso in un video realizzato ieri sera sulla principale strada statale del nord Sardegna. Era a circa 25 chilometri da Olbia.

Il mezzo ha viaggiato in direzione Gallura, ma sulla carreggiata riservata a chi deve andare verso Sassari. Era anche in corsia di sorpasso. Fortunatamente non si sono registrati incidenti.

Appena due giorni fa, sempre sulla Statale 729, la polizia stradale era dovuta intervenire per la presenza di una mucca in mezzo alle corsie, in territorio di Monti: anche in quel caso, nessun inconveniente grave per gli automobilisti.

