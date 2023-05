C’è una mucca sulla Sassari-Olbia, deve intervenire la polizia stradale. La vicenda, che risale a due giorni fa, è finita con una risata del camionista che ha ripreso la scena. Ma solo perché l’animale è stato intercettato prima che potesse verificarsi un incidente, con conseguenze imprevedibili.

Il bovino era a passaggio sulla Statale 729 in territorio di Monti. Si muoveva spaventato in mezzo alla quattro corsie. Gli agenti sono intervenuti per evitare che nel tratto di percorrenza ad alta velocità potessero sopraggiungere delle auto.

Far uscire la mucca dalla carreggiata e mettere in sicurezza la viabilità non è stato semplice. E questa è la breve cronaca di una curiosità, e non di un fatto tragico, grazie all’intervento tempestivo degli agenti.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata