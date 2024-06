Ha perso il controllo del suo pick-up e si è andato a schiantare contro un grosso albero sulla Monti-Berchidda.

L’incidente è avvenuto ieri in tarda serata, verso le 22. Molto violento l’impatto, i vigili del fuoco di Olbia hanno dovuto lavorare circa un’ora per estrarre il malcapitato incastrato tra le lamiere dell’auto.

Sul posto anche il personale del 118, che ha preso in cura l’uomo e lo ha portato in ospedale, e i carabinieri per i rilievi sul luogo dello schianto, le cui cause sono ancora da stabilire.

(Unioneonline/L)

