Incidente mortale questo pomeriggio a Padru.

Un uomo di 38 anni alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, cadendo a terra e battendo con violenza la testa.

E’ successo lungo la provinciale 24 tra Padru e la frazione di Lu Turru.

Immediato l’intervento degli operatori del 118, ma per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare, hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.

(Unioneonline/L)

