Incidente frontale sulla Tempio-Sassari, a poca distanza dal Golden Gate, in territorio di Bortigiadas.

Due i feriti: nella imponente macchina dei soccorsi è stato coinvolto anche l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno rimosso i veicoli distrutti, mentre rilievi e accertamenti sono stati effettuati dagli agenti di polizia del commissariato di Tempio.

I feriti coinvolti non sono in pericolo di vita, ma lo scontro ha causato pesantissimi disagi per la viabilità: la strada, rimasta chiusa a lungo, in quelle ore era molto trafficata da appassionati di motori diretti verso la location della prova di rally oggi.

