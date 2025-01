«Oggi posso annunciare con soddisfazione la consegna del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dello specchio acqueo dell’ex Arsenale militare di La Maddalena. Un traguardo significativo che pone finalmente fine ad anni di immobilismo e attesa per un’opera indispensabile».

L’area è quella che nel 2009 avrebbe dovuto ospitare il G8, che il Governo Berlusconi decise poi di trasferire a L’Aquila, colpita dal terremoto.

Così la governatrice Alessandra Todde, che parla di «un risultato atteso che arriva con l’accordo stralcio firmato nei giorni scorsi, preceduto dalla delibera di Giunta del 13 novembre 2024, con cui il Comune di La Maddalena, la Regione Sardegna e il consorzio Research a r.l. si sono accordati per l’immediata consegna del progetto esecutivo con oneri a carico della Regione. Passaggio cruciale che consentirà di poter dare avvio alla fase esecutiva dell’intervento di bonifica».

«La Regione – spiega una nota - si impegna a sostenere i costi del progetto esecutivo per la bonifica e messa in sicurezza del sito di La Maddalena, con l'obiettivo di finalizzare l'accordo entro gennaio e avviare i lavori subito dopo. L'impresa rinuncerà alla risoluzione del contratto e alla domanda risarcitoria, mentre la Regione confermerà il consorzio Research come esecutore dei lavori».

«Restituire a La Maddalena un’area così preziosa, nella sua bellezza e integrità, è una responsabilità – conclude Todde – che ci siamo assunti con determinazione».

