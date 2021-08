Momenti di paura per un turista tedesco rimasto per quasi 60 lunghi minuti disperso in mare dopo essersi allontanato dalla spiaggia a bordo di una tavola Sup. L’allarme è scattato a Cala Suaraccia, lanciato dai familiari dell’uomo, che lo hanno improvvisamente perso di vista.

In azione sono quindi entrati gli uomini del presidio di soccorso acquatico dei vigili del fuoco del comando di Nuoro, che hanno perlustrato le coste di Budoni e San Teodoro con due squadre a bordo di imbarcazioni leggere e moto d'acqua. Dopo circa un'ora, come detto, il sospiro di sollievo: l'uomo è stato rintracciato presso la spiaggia di Cala Girgolu, affaticato ma in buone condizioni di salute, ed è stato riportato dai familiari.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Olbia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata