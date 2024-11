«La pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua in vista dell’arrivo delle piogge autunnali sono l’unica arma a disposizione per metterci al riparo dalle conseguenze di eventi meteorologici ormai imprevedibili»: lo afferma Alessandro Careddu, assessore alla Protezione Civile di Arzachena. I tempi che viviamo ci dicono infatti che la prevenzione sia «fondamentale», e «i recenti episodi nel sud Sardegna, in Liguria e a Valencia, in Spagna, hanno riportato alla memoria quanto accaduto ad Arzachena e in Gallura 11 anni fa», rammenta l’assessore.

E così da lunedì 4 novembre sono in corso interventi ordinari e straordinari degli alvei dei fiumi del territorio comunale e delle aree verdi circostanti, compresa la rimozione di rifiuti e ingombranti, abbandonati lungo i corsi d’acqua.

«Siamo partiti dalla località di Cudacciolu – informa l’assessore Careddu - ora sono in corso i lavori su rio San Pietro e i suoi affluenti, procederemo con i rigagnoli in via Milano e via Gallura nel centro di Arzachena, poi ci sposteremo verso riu Li Rui, riu Bucchilalgu, rio San Giovanni, riu Li Tauli, rio Petralonga».

L’importo destinato alle attività in questione è di circa 200mila euro per 24 punti di intervento, dal centro urbano ai borghi. E lunedì 18 novembre, alle 10:30, l’Amministrazione comunale, insieme alla parrocchia Santa Maria della Neve, ospiterà la cerimonia di commemorazione della scomparsa di Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isael Passoni e Leine Kellen Passoni, e di tutte le vittime del passaggio del ciclone Cleopatra con una cerimonia al Parco XVIII Novembre, intitolato proprio in memoria dell’alluvione del 2013.

