Brutta avventura stamani per due cani da caccia e per i loro proprietari in località Sos Canales, nelle campagne di Buddusò. Gli animali, impegnati nella mattinata venatoria, sono caduti in un vecchio vascone in pietra abbandonato, fortunatamente vuoto, probabilmente mentre inseguivano un selvatico.

Allarmati per i guaiti e non riuscendo ad intervenire a causa della profondità della vecchia cisterna, i proprietari hanno chiesto aiuto al 115 che intorno alle 11,30 ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Ozieri.

Gli operatori hanno raggiunto gli animali che sono stati imbragati e recuperati con tecniche SAF e riconsegnati ai proprietari sani e salvi.

