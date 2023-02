Tragedia a bordo della nave Grimaldi nella traversata da Livorno ad Olbia .

Un uomo di 64 anni, originario di Asti, che viaggiava insieme alla moglie sulla Cruise Europa è stato colpito da un malore durante il viaggio.

Questa mattina è scattato l'allarme e all'arrivo al porto Isola Bianca era pronta per il soccorso un’ambulanza del 118 ma purtroppo per l’uomo non c'era più niente da fare e il personale sanitario non è neanche intervenuto: il passeggero era già morto a bordo per un infarto.

Sono intervenuti la Guardia costiera e la polizia di frontiera.

