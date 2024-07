Dolce e Gabbana abbraccia il Cala di Volpe. Per l’estate 2024, il celebre brand, leader internazionale nel settore della moda e del lusso, firma l’intera area della piscina dell’hotel gallurese, una delle piscine di acqua salata più grandi in Europa.

Il Cala di Volpe è, infatti, uno dei luoghi scelti da Dolce e Gabbana per il take-over creativo DG Resort, progetto che porta lo stile inconfondibile del marchio fondato negli anni ‘80 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana nei beach club più esclusivi. Dai teli mare in morbido cotone ai vasi dipinti a mano, alla tappezzeria dai vivaci disegni, l’intera esperienza a bordo piscina sarà reinterpretata nei dettagli dalla creatività di D and G, forti di una stampa che affonda le sue radici nel ricco patrimonio artistico e culturale italiano, che riflette gli audaci contrasti cromatici tipici della tradizione locale.

Un tributo ai valori del “fatto a mano” e alle eccellenze artigianali che ben si sposa col concetto di ospitalità e lusso del Cala di Volpe, recentemente reinterpretato dagli architetti Bruno Moinard e Claire Bétaille con un sapiente lavoro di restyling nel rispetto dell’eleganza senza tempo che contraddistingue la struttura e il servizio e della natura che l’accoglie e lo circonda.

